"المتحدة" تكشف عدد الشركات المتقدمة لإنتاج أعمال فنية.. وتؤكد: مصر مليئة بالمبدعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "إنه تقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج للأعمال الفنية المختلفة، ومصر مليئة بالمبدعين في مجال الفن"، مضيفًا: "في الشركة نحاول عمل دورنا في هذا الصدد، والفترة الماضية هناك عدة بروتوكولات مع المهن لضمان مشاركة أعضاء النقابات كي يكونوا جزء من الأعمال التي نشتريها أو نعلنها، ونشترط لتوقيع العقود مع الممثلين أن يكونوا أعضاءً بالنقابات أو تقديم اشتراك من النقابة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "الفترة الماضية فتحنا الباب لأكبر عدد من المنتجين والشاشات لها القدرة على استيعابها للأعمال، هناك شركات إنتاج نتعامل معها وشركات لنا حصة فيها، وفتحنا الباب للجميع".

وتابع: "الناس تقدم من خلال لجنة محايدة وبها 13 شخصا متغيرين من مختلف الأعمار للمعالجة الدرامية والحكم على الدراما التى يتم عرضها من المنتجين"، مضيفًا: "كان لدينا تعاون مع 6 شركات وتقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج، وبدأت تظهر من إنتاج شركات تعمل بالسوق وقدموا أعمالًا على الشاشات والقنوات المختلفة ومسلسلات جديدة فى ثوب جديد خماسيات وسباعيات".

واستطرد صالح: "هناك أناس يشيدون بهذا النوع من الدراما، وشركات الإنتاج تقوم بإخراج أحسن منتج لديها، ومنذ شهر مايو حتى اليوم عملنا على وضع إطار لتقديم الأعمال الفنية والإبداع".

وأكد صالح: "مصر مليئة بالمبدعين في كافة المجالات الفنية والاختيار بيبقى صعب وبياخد وقت وجهد من القائمين عليه وندعو الله أن نقدم أعمالًا مميزة والسوق مفتوح للجميع".