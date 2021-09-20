البابا تواضروس يترأس حفل خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، حفل لجنة خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة للقس ثاؤفيلس لطفي مسؤول الخدمة بالإسكندرية قدم فيها عرضًا عن طبيعة الخدمة، تبعتها عدد من الفقرات، وبعدها قدم بعض من الشباب المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي قدمته الخدمة في حياتهم وناقش قداسة البابا كلًّا منهم على حدى وشجعهم، ثم ألقى نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية.

واختتم قداسة البابا بكلمة عن حضن المسيح على الصليب ثم سلم قداسته شهادات تقدير للمتعافين الذين أنهوا فترة علاجهم في خدمة الابن الشاطر.