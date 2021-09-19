شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أسلحة بيضاء وساعات ثمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والساعات الثمينة، المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم ٦٨ لسنة ٧٦ ولائحته وتعديلاته وقانون الوزن والقياس رقم ١ لسنة ١٩٩٤ وقانون الجمارك رقم 207لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقفت نورا السيد عبدالحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر راكب آسيوي أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية .

أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بواسطة خالد محمد عبدالرحمن مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ساعات وسط طيات الملابس.

قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك تشكيل لجنة من مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول ومحمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود خاتم من الألماس وساعتين ماركة رولكس وساعة ماركة باتيك فيليب والأخيرة ثمنها مليون و128 ألف درهم إماراتي من واقع الفواتير التي وجدت مع الراكب، والذي اتضح أنه يعمل مندوب لإحدى شركات الساعات وتتجاوز قيمة المضبوطات الخمسة مليون جنيه مصري طبقا للفواتير سالفة الذكر، مع احتفاظ الراكب بما يرتديه من ساعة وخواتم علي اعتبار أنهم متعلقات ومسموحات شخصية.

أما المحاولة الثانية فكانت نتيجة مجهود مشترك بين ورديتين متتاليتين من إدارات جمارك الركاب مبني رقم ٢ الإدارة الأولى، برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب وكل من أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة ومحمد إبراهيم عمر وسامي نبيل مأمورا الجمرك والإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم وكل من عمرو عطية مدير الحركة ورنا رجب مأمور الجمرك، والمضبوطات عبارة عن ٣ مطواة مرقوم عليهم عبارات واسماء والقاب باللغة العربية مثل " أبو أنس "، وأيضا عصا حديدية "أدونيك" ينطوي من التي يستخدمها رجال الأمن والجميع محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، كما ورد في تأشيرة وتقرير رجال شرطة المفرقعات بالمطار .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 118 و 119 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .