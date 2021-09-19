شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة نظافة القاهرة: راتب عامل النظافة يصل لـ 3 آلاف جنيه شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن عامل النظافة موظف بالدولة وله مكافآت وعلاوات، وراتب عامل النظافة يصل شهريًا لـ 3 آلاف جنيه، قائلا إن هناك أفراد يمتهنون مهنة التسول عبر ملابس عمال النظافة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، عندي عامل نظافة يعمل عامل جنايني وبعد الظهر في فرن عيش، وبالليل مكوجي، وعايش في شقة إيجار 2000 جنيه".

وطالب اللواء إيهاب الشرشابي المواطنين، بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى بالاتصال على الخط الساخن 15264، لافتا إلى أن هناك تحسنا شديدا فى منظومة النظافة بالعاصمة، خاصة مع بدء التعاون بين الشركات الجديدة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حقيقة وجود متسولين بملابس عمال النظافة، مشددًا على أنهم ليسوا تابعين للهيئة.

وأوضح اللواء إيهاب الشرشابي، "تأكدنا من استخدام البعض لزي عامل النزافة لممارسة التسول"، مشيرًا على أن محافظ القاهرة القى القبض على متسول بملابس عمال النزافة وسلمه لقسم الشرطة.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، على أن عمال الهيئة ليسوا في حاجة لمد أيديهم، ولا يحتاجون سوق التقدير المعنوى من المواطنين والابتسامة في وجههم، والمساعدة بعدم إلقاء أي مخلفات على الأرض".