شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس فى فصل الخريف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة، لينتهي يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يعتبر فصلا انتقاليا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.



هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بفصل الخريف

الهيئة قالت فى بيان لها: ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة .

ويتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد ويعتبر هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف .