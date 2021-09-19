شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، "لا زيادة في رسوم النظافة بدون خدمات جديدة، والبنية التحتية للقضاء على القمامة وتدويرها ستصل تكلفتها لـ 10 مليارات جنيه، والموطن يتحمل مسئولية كبيرة مع الدولة للقضاء على القمامة".

وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، أن عدة جهات ووزارات تشارك في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، مضيفة أنه حرق قش الأرز مسئول عن نسبة 33% من السحابة السوداء، مؤكدة على أنه تم توقيع أكبر مشروع لإدارة نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، ومواجهة تلوث الهواء.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إن "إدارة نوعية الهواء تتضمن بربط المداخن الخاصة بالمصانع بالشبكة القومية، وبالتالي يمكننا قياس جودة الهواء في كل منطقة"، مستطردة:"إحنا في موسم نوبات تلوث الهواء وقش الأرز أحد أسبابها بنسبة 33% بجانب المصانع وملوثاتها، وأحيانا في هذا التوقيت بنحس إن الجو والهواء مكتوم وفيه رائحة دخان، بعد المغرب ودا بسبب كثرة الانبعاثات ".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على إنه هناك 26 مدفنا صحيا، بالتعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، لافتة إلى أن بدء تطبيق رسوم النظافة الجديدة سيكون بعد الانتهاء من تنفيذ المنظومة.