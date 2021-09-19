شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: قمنا بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.. ونسعى لتسجيلها بموسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، مشددة على أن أهمية نشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية، وزيادة الوعي البيئي، وأكدت قائلة "نسعى لتسجيل مبادرة تنظيف الشواطيء بموسوعة جينس وخاصة أنها امتدت لـ 5 كيلومترات".

وأشارت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، إلى أن الوزارة قامت بالتعاون من خلال الفرع الإقليمي بالإسكندرية، وبالتعاون مع أحد الشركات ومحافظة الإسكندرية وعدد من شركاء المجتمع المدني بتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية، والتي تعد أكبر حملة لتنظيف الشواطئ في مصر بطول حوالى 5 كيلو مترات، تضم 8 شواطئ خلال يومين فقط، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة رفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة.