شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق الإسكان الاجتماعى: الإعلان الحالي لسكن لكل المصريين ليس الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنه يتبقى فقط 4 أيام على إغلاق الباب على الإعلان الحالي لمبادرة سكن لكل المصريين، موضحة أن المبادرة تشهد دعما 60 ألف جنيه للوحدة السكنية لمحدودى الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر تعاملت بشكل إيجابى مع قطاع الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، موضحة أن المبادرة تشمل 110 آلاف كراسة شروط، وهناك 52 ألف متقدم.

ولفتت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن مبادرة سكن لكل مواطن تشمل وحدات جاهزة التسليم يتم تسليمها فوريا، ومن ينطبق عليه الشروط سيتم تحويله لأحد البنوك، وهناك وحدات تسليم بعد 3 سنوات لمتوسطى الدخل، ومن يتم قبوله في هذه المبادرة سيقدم أوراقه ويسدد أقساطا ربع سنوية حتى يتم تجهيز تلك الوحدات.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن الإعلان الحالي لن يكون الإعلان الأخير ، حيث إن الإعلان الأول لوحدات سكن لكل المصريين تقدم لها 300 ألف مواطن، ومبادرة سكن لكل المصريين قيمتها 100 مليار جنيه ، وسيكون هناك إعلانات أخرى .