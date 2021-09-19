شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: نشارك فى "حياة كريمة" من خلال مشروعات لصغار المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تشارك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إنشاء مجمعات صناعية تشمل الحرف المختلفة لصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه المجمعات ستحمى الحرف اليدوية من الاندثار.

وأضاف "الزلاط"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن مشاركة الهيئة في مبادرة حياة كريمة تهدف للحفاظ على الحرف اليدوية التي تتميز بها قرى الريف المصرى، وتابع: "درسنا تخصصات كافة القرى من أجل إنشاء هذه التجمعات الصناعية".

وفى سياق آخر قال رئيس العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تبنى الوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة بنظام الإيجار أو التميلك، كما نقدم خدمات إصدار التراخيص للمستثمرين الجدد والخرائط الاستثمارية.

وتابع "الزلاط": "نتابع المستثمر بعد 6 شهور من منحه الأرض المطلوبة للتأكد من جديته في تنفيذ استثماراته، وتابع:"لدينا وحدات صناعية تبدأ من 48 إلى 700 متر نطرحها لتنفيذ الاستثمارات الجديدة".

ولفت "الزلاط"، إلى أن الهيئة وضعت خطة قائمة على تصنيع بعض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج، وتم وضع الخريطة الاستثمارية الصناعية لتشجيع المستثمر الصغير للاقبال على ذلك، لافتاً إلى أن هناك 4 مناطق صناعية في محافظتى سوهاج وقنا.