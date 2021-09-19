شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن زيادة الإصابات خلال الفترة الحالية كان متوقعًا، ولكن عدد حالات الوفاة سيكون أقل من الموجات السابقة، في ظل حصول الكثير من المواطنين على لقاح كورونا.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة ستكون متزايدة، ولكن الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي وعدد الوفيات سيكون أقل من الموجات السابقة.

وواصلت الدكتورة نهى عاصم قائلة، إن اللقاحات المتوفرة الآن قادرة على التصدي لكل متحورات كورونا، مضيفة أن الوزارة قامت بتحديث برتوكولات كورونا، وقامت بإضافة الأدوية المناعية لحالات محددة. متابعة: علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.