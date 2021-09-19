خطاب برلماني بشأن الاستيلاء على مخازن لهيئة التأمين الصحي بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بخطاب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن وقائع فساد وإهدار مال عام، مشيرة إلى أن تلك الوقائع تعرقل مسيرة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس السيسي.

وقالت أبو السعد، في بيان لها اليوم الأحد، إن موضوع الاستيلاء على المخازن المركزية الطبية لهيئة التأمين الصحي على مساحة ١٠٠٠ متر، داخل زمام مستشفى التأمين الصحي بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، ما هو إلا تجسيد لإهدار المال العام؛ لا سيما أن أحد أهم شروط هيئة الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات هو عدم وجود مخازن داخل الحيز العمراني للمستشفى؛ مما سوف يستوجب حتمية هدم هذا المستودع مستقبلًا في حال تقدم المستشفى للحصول على شهادة الاعتماد؛ مما يعتبر إهدارًا واضحًا وصريحًا للمال العام.

وأوضحت النائبة حالة السخط الشعبي بين المواطنين في المدينة والمدن المجاورة، رفضًا لهذا المشروع؛ حيث إنهم يأملون في استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الأرض داخل أكبر مستشفى للتأمين الصحي في منطقة وسط وغرب الدلتا، لبناء صرح طبي يسهم في تقديم خدمة طبية عالية المستوى لنحو ٨ ملايين نسمة هم سكان مدن ومراكز فوة ودسوق وقلين ومطوبس والمحمودية وإدفينا والرحمانية؛ حيث تتوسط مدينة فوة جغرافيًّا هذه الكتلة السكانية الكبيرة.

ونقلت وكيلة "المشروعات الصغيرة" بالبرلمان مطالب المواطنين في إقامة مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال، أو مستشفى للعيون؛ لخدمة 8 ملايين إنسان محرومين تمامًا من هذه الخدمات الصحية بدلًا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.