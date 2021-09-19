بينها اللقاح وتخفيض الأعداد.. إيبارشيات بالكنيسة القبطية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

واصلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، تشديد إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت عدة إيبارشيات إجراءات جديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة، لحين تجاوز الموجة الرابعة من الجائحة.

وأعلن الأنبا داود أسقف المنصورة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة والتي تمثلت في:

1- إقامة القداسات ثلاثة أيام في الأسبوع ( السبت و الأحد و الأربعاء ) بنسبة حضور 20% فقط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

2- تكون الخدمة في كنائس الإيبارشية يوم الجمعة (مدارس الأحد لجميع المراحل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء)، ويكون اجتماع الشباب الجامعيين والخريجين من الساعه 7 مساء حتى الساعة 9 مساء الجمعة.

3- الأنشطة الكنسية يتم إيقافها حتى انتهاء الذروة (رحلات - مؤتمرات - أیام روحية – معسكرات)

4- النهضات الروحية تؤجل لحين استقرار الوضع.

5- جلسات الاعتراف وحل المشاكل والمجالس الإكليريكية مستمرة بحرص.

6- عشية عيد الصليب للكهنة والشمامسة فقط، وقداسات عيد الصليب مسموح فيها نسبة حضور 20 % مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

7- الافتقاد والزيارات المنزلية بحرص شديد جدا، والمناولة في المنازل للمرضى وكبار السن فقط.

8 - الصلوات الخاصة والأكاليل والخطوبات والجنازات والثالث والأربعين كما هو متبع سابقا.

9- غلق قاعات المناسبات والأفراح والنوادي الصيفية.

10- عشية شهر كيهك بنسبة حضور 20%، ويمكن عمل قداس عقب التسبحة.

11- قداسات الجمعة متوقفة تمامًا.

12 - يسمح بعمل قداس يوم الأحد للحالات الخاصة وإخوة الرب واجتماع وإفطار بعد القداس

وأوضح الأنبا داود، أن ذلك يأتي حرصًا منا على سلامة الآباء الكهنة وكل الشعب وهي أمانة ومسؤولیتی أمام الله.

من جانبه، قال الأنبا فيلوباتير مطران أبو قرقاص، إنه نظرًا للارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا ملاحظ أيضًا في عدد إصابات الآباء الكهنة، فقد تقرر الآتي بدءا من يوم الأربعاء الموافق 22/9 وحتى الخميس الموافق 21/10:

1- استمرار الصلوات الطقسية من قداسات وعشيات والتسبحة الأسبوعية بالكنائس وكذلك الجنازات والأكاليل بنسبة 50%.

2- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنائس وبنسبة حضور 50%.

3- تنظم أماكن الجلوس بقاعات العزاء علي أن يكون الحضور بنسبة 50% فقط.

4- تعليق الاجتماعات والمؤتمرات والتسبحة العامة التي تقام يوم الجمعة، والتربية الكنسية خلال هذه الفترة.

5- تعليق كافة الأنشطة الخارجية من رحلات وأيام روحية ومؤتمرات خلال هذه الفترة.

بدوره، أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، عددًا من التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا، وذلك إلحاقًا بالبيان الصادر يوم السبت 4 سبتمبر 2021، وبالاتفاق مع مجمع الكهنة وكثير من الأطباء والصيادلة، على أن يبدأ العمل بها اليوم الأحد وحتى السبت 2 أكتوبر 2021.

وقرر الأنبا مكاريوس، اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في:

1- التشديد على ضرورة أخذ اللقاح الواقي من الإصابة بفيروس كورونا.

2- جعل ارتداء الكمامة شرطا لدخول الكنيسة، وسوف يقوم خدام الكشافة بالتعاون في ذلك.

3- استمرار تخفيض نسبة الحضور في القداسات والاجتماعات إلى ٥٠٪ (خمسين بالمئة) من عدد المقاعد بالكنيسة، مع إمكانية استخدام كل المساحات المتاحة، وتوزيع الشعب على القداسات خلال أيام الأسبوع. كما يمكن توزيع التربية الكنسية على أكثر من يوم.

4- تقليل وقت القداس إلى ساعة ونصف، وكذلك تقليل الوقت في بقية الاجتماعات.

5- استمرار إيقاف جميع الرحلات والمؤتمرات ولقاءات اليوم الواحد، باستثناء ما هو داخل الإيبارشية فقط.

6- تخفيض عدد المقاعد في قاعات العزاء إلى نفس النسبة (50% من سعة القاعة) مع التأكيد على ذلك عند الحجز.

7- استمرار التوقف عن الافتقاد بالمنازل ومناولة المرضى.

8- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنيسة مع الالتزام بالنسبة المقررة.

9- على كل من يشعر بأية أعراض للويأ - مهما كانت بسيطة- أن يمتنع عن المجيء إلى الكنيسة، حتى تمام الشفاء.

10- التشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد- الكمامة- قياس الحرارة المطهرات).