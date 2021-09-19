لحوم خيل وحوواشي وشاورما فاسدة.. كوارث صحية في مطاعم شهيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملات تموينية وبيطرية مكبرة على مدار الساعة لا تتوقف. جهود متواصلة من مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالجيزة تحت شعار "صحة المواطن أولا".

مداهمات ومأموريات تفتيشية استهدفت مطاعم مأكولات شعبية ووجبات جاهزة وسلاسل تجارية شهيرة بمختلف الأحياء؛ للتصدي لجرائم الغش التجاري.

منذ مطلع الشهر الجاري، أسفرت الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية مختلفة أبرزها ضبط لحوم ودهون فاسدة ولحم حصان داخل ثلاجات 3 مطاعم شهيرة إضافة إلى كميات كبيرة من "حوواشي - لحوم مفرومة - شاورما" مجهولة المصدر بـ3 مطاعم إحداها سوري.

نهاية الشهر الماضي صادرت مأمورية 5 أطنان لحوم فاسدة ضُبطت بمطعم وكبابجى شهير بمنطقة غمبابة التابعة لحي الشمال، وتم غلق المحل وتشميع المخازن.

مصدر مسؤول -رفض ذكر اسمه- أكد أن الضبطيات الأخيرة تم تحرير محاضر تضمنت المخالفات التي تم رصدها وتحويلها إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم مع إعدام المضبوطات.