المستشار عصام الدين أحمد يبدأ مهامه كرئيسًا لاستئناف القاهرة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يبدأ المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد، مباشرة مهام عمله غدًا رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا بمجلس القضاء الأعلى للعام القضائي 2021/2022.

ولد المستشار عصام الدين فريد بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلًا للنائب العام بنيابة السيدة زينب، ثم مديرًا لنيابة المعادي ورئيسًا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيسًا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وتدرج عصام الدين في مهامه حتى أصبح مستشارًا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسًا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وأعير المستشار عصام الدين فريد للعمل رئيسًا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسًا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وطبقًا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسًا لمحكمة استئناف قنا ثم رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، ورئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.