"زحف بالعربية 30 متر".. تفاصيل مصرع إمام مسجد الأرقم في حادث مروع بمدينة نصر "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

تعرض الشيخ هاني الشحات، إمام مسجد "الأرقم" بمدينة نصر، إلى حادث مروري مروع صباح اليوم، فارق على إثره الحياة بعد اصطدام سيارته الملاكي بأخرى نقل ثقيل.

ودلت تحريات أجهزة الأمن الأولية، في واقعة وفاة إمام وخطيب مسجد دار الأرقم؛ على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ورصدت كاميرات المراقبة أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ "هاني الشحات" من الخلف، وقامت بجرها لم يزيد عن 30 مترًا؛ ما أدى لمصرع "الشحات" على الفور بعد تهشم سيارته.

كما رصدت كاميرات المراقبة تهشم الجزء الأمامي من السيارة النقل وتم ضبط قائدها لسؤاله في الواقعة.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع الحطام وتم استدعاء الإسعاف لنقل جثة المتوفى لأقرب مستشفى.

وجاءت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بحادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة نقل لقي فيها شخص مصرعه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة للداعية هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر.