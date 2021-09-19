6 مصابين في انقلاب سيارة بـ"صحراوي أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الصحراوى بمركز أطفيح جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه.

انتقل مأمور مركز أطفيح إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تسبب الحادث في إعاقة حركة المرور، وتم الدفع بونش إغاثة لتجنيب السيارة نهر الطريق وسحب الكثافات لحين إعادتها إلى طبيعتها.