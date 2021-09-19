إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود سعيد:

قررت نيابة السلام بجنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة سرقة الشق السكنية بأسلوب " كسر الباب "، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من أحد المواطنين، يفيدوا فيه بتعرضه لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقته التي يقطن بها، مضيفًا أنه وجد باب الشقة مكسورًا ولا يشك في أحد.

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل "مسجل خطر" سرقات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث ضبط بحوزته المسروقات التي استولى عليها، بالإضافة إلى مسروقات أخرى قام بسرقتها بنفس الطريق من داخل أخرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معه.