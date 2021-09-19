المشدد 5 سنوات لعاطل في اتهامه بتزوير الرخص والمستندات الرسمية بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية في المطرية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بتقاضي مبلغ مالي مقابل تزوير رخص سيارة لأحد الأشخاص.

وكشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، عن قيامه بإيهام ضحاياه بقدرته على تخليص كافة المعاملات الخاصة بإدارات المرور في القاهرة، وذلك عن طريق تزوير مستندات رسمية " رخص قيادة وسيارة " بمقابل مادي، عن طريق معدات وأدوات أحضرها خصيصًا لهذا الغرض.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من سائق، يفيد بدفعه مبلغ مالي لعامل لإنهاء رخصة القيادة له، وباجراء التحريات اللازمة تم التأكد من الواقعة، على الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على إيصالات ومحررات مزوره، أختام مقلدة، وطابعة كمبيوتر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف حيازته للمضبوطات، بقصد استخدامها في تزوير المستندات والشهادات المنسوب صدورها للجهات، بعد أن يقوم بإيهام ضحاياه أنها شهادات معتمدة ورسمية، مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.