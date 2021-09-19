تخفيضات لا تقل عن 30%.. التموين: إقبال كثيف على معارض "أهلًا مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏يتابع جيدًا جودة السلع والمنتجات المعروضة في معرض "أهلًا مدارس" من حيث الجودة أو ‏التخفيضات الموجودة فيه، موضحًا أن الوزارة ترسل يوميًا عددًا من ‏المفتشين جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك.

وأضاف المصيلحي، في بيان له اليوم الأحد، إنه يتابع يوميًا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

‏من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية ‏يتلقى يوميًا تقريرًا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، ‏موضحًا أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرًا للتخفيضات الموجودة ‏به.

وأضاف أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل، مؤكدًا أن ‏مديريات التموين يتم متابعتها يوميًا للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض.

وشدد متحدث التموين، على أن توجيهات وزير ‏التموين، لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏