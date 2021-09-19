مصادر بـ"الإعلاميين": مخاطبة الفضائيات لتوفيق أوضاع العاملين فيها.. وهذا موقف "مي حلمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين، أن النقابة سترسل الأسبوع الجاري خطابات لمختلف القنوات الفضائية، بشأن توفيق أوضاع العاملين بها بمختلف الشُعب الخمسة التي تشملها النقابة وهي (الإعداد- التقديم- التحرير- المراسلة- الإخراج)، تطبيقًا لصحيح القانون بضرورة توفيق أوضاع العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الخطابات ستتضمن أسماء جميع من لم يوفقوا أوضاعهم، ومن بينهم أبرز مقدمي البرامج الذين يظهرون على الشاشة ومنهم أحمد شوبير وسيف زاهر وخالد الغندور وشريف مدكور، مؤكدة ضرورة توفيق أوضاعهم في أقرب وقت حتى لا تتخذ النقابة الإجراءات القانونية بحقهم والتي تصل لتقديم بلاغات للنائب العام ضدهم باعتبارهم "منتحلي صفة".

وشددت المصادر على أن هناك مجموعة أخرى من مقدمي البرامج الذين انتهت تصاريح مزاولة المهنة الخاصة بهم، وبات من الضروري تجديدها حتى لا يقعوا تحت طائلة مخالفة القانون، داعية إياهم لسرعة التوجه للنقابة وتجديد تصاريح مزاولة المهنة الخاصة بهم.

وأشارت المصادر إلى أن النقابة خاطبت قناة الحدث اليوم، بشأن المذيعة مي حلمي، والتي تم إيقافها على خلفية أزمة حلقتها مع الكابتن أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، حيث أكدت النقابة في خطابها أن "مي" لن تظهر على الشاشة إلا بعد توفيق أوضاعها بالنقابة بشكل تام.

ولفتت المصادر إلى أن مي حلمي توجهت للنقابة بالفعل للحصول على تصريح مزاولة مهنة، لكن لم يتم إنهاء إجراءاتها حتى الآن، لوجود عدد من الإجراءات الإدارية التي لابد من إنهائها، مثل عرضها على لجنة فنية ولجنة لتقييم أعمالها والموافقة على إعادة ظهورها مجددًا واستخراج تصريح مزاولة المهنة لها.

وأكدت المصادر أن إيقاف مي حلمي غير محدد المدة، ولن تظهر على الشاشة إلا بعد استخراج تصريح مزاولة المهنة لها والموافقة عليها من قِبل لجنة التقييم أولاً، ومن ثم يتم إخطار القناة بذلك الإجراء حتى يتسنى لها الظهور.

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