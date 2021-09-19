شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الصحة: استقبال 546 ألفا و400 جرعة استرازينكا ضمن اتفاقية كوفاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: استقبال 546 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس

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