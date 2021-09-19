شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين المجلس العربى للمياه واللجنة الدولية للرى فى إدارة شبكات المياه والان مع تفاصيل الخبر
وقال أبو زيد، إن الاتفاقية تستهدف تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة لتنمية قدرات العاملين فى مجالات إدارة الموارد المائية والرى والصرف ، وتنظيم دورات تدريبية وتعليمية ومنتديات علمية مشتركة وندوات عبر الانترنت وورش عمل للباحثين العرب .
وأوضح أن الاتفاقية تمثل خارطة طريق للتعاون بين المجلس العربى للمياه وكبرى المنظمات الدولية لإضفاء الطابع الرسمى والدولى على الأنشطة البحثية والتقنية والفنية فى مجالات المياه والصرف والتنمية المستدامة ، وتحقيق الأمن المائى العربى .
وأشار رئيس المجلس العربى للمياه إلى أن التعاون مع اللجنة الدولية سيشمل أساليب وبرامج الأستفادة القصوى من كل نقطة مياه ، وترشيد الإستهلاك ، ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر ، وتطوير شبكات الرى والصرف ، والتوسع فى الزراعة العضوية ، وتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية , واستخدام مجموعات بيانات الاستشعار عن بعد (WaPOR) ومعاملات المحاصيل لتقدير التبخر الفعلي للمحاصيل ، من الماضي إلى الحاضر.