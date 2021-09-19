شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين المجلس العربى للمياه واللجنة الدولية للرى فى إدارة شبكات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أنه سيتم توقيع اتفاقية "مذكرة تفاهم" بين المجلس العربى للمياه واللجنة الدولية للرى والصرف ( ICID ) على هامش المنتدى العربى للمياه الذى تنطلق فاعلياته بعد غد الثلاثاء بدبى ويستمر على مدار 3 أيام .

وقال أبو زيد، إن الاتفاقية تستهدف تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة لتنمية قدرات العاملين فى مجالات إدارة الموارد المائية والرى والصرف ، وتنظيم دورات تدريبية وتعليمية ومنتديات علمية مشتركة وندوات عبر الانترنت وورش عمل للباحثين العرب .

وأوضح أن الاتفاقية تمثل خارطة طريق للتعاون بين المجلس العربى للمياه وكبرى المنظمات الدولية لإضفاء الطابع الرسمى والدولى على الأنشطة البحثية والتقنية والفنية فى مجالات المياه والصرف والتنمية المستدامة ، وتحقيق الأمن المائى العربى .

وأشار رئيس المجلس العربى للمياه إلى أن التعاون مع اللجنة الدولية سيشمل أساليب وبرامج الأستفادة القصوى من كل نقطة مياه ، وترشيد الإستهلاك ، ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر ، وتطوير شبكات الرى والصرف ، والتوسع فى الزراعة العضوية ، وتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية , واستخدام مجموعات بيانات الاستشعار عن بعد (WaPOR) ومعاملات المحاصيل لتقدير التبخر الفعلي للمحاصيل ، من الماضي إلى الحاضر.