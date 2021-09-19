شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل آباء كنيسة مار جرجس بالشاطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، الآباء كهنة كنيسة الشهيد مار جرجسفي منطقة الشاطبي بقطاع كنائس وسط الإسكندرية، بحضور القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وعرض الآباء على قداسته بعض الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة ومنها الكتاب الجديد الذي أصدرته الكنيسة بعنوان "المزامير المرتلة بألحان الكنيسة".