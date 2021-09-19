شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 4 طالبات حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وأجهزة لاب توب ودروع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية، موجهاً الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للإرتقاء بها .

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تقوم بإنشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشباب معرباً عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطالبات نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي في ظل مجابهه فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية .

وطالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها .

شهدت الاحتفالية حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور أحمد جاد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الجيزة الازهرية ومديرى الادارت التعليمية بابو النمرس والهرم واوسيم والعمرانية ورئيس مجلس الامناء بالمحافظة، وعدد من نواب البرلمان.

الطالبات اللاتى كرمهن محافظ الجيزة هن جنى وائل محمد ( ادارة ابو النمرس التعليمية ) حاصلة على المركز الثانى على المستوى الجمهورية فى الثانوية العامة الشعبة الادبية والطالبة رنا حسين محمود ( ادارة الهرم التعليمية ) حاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة الشعبة الادبية والطالبة مروه سعيد محمد ( ادارة اوسيم التعليمية) حاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالثانوية الازهرية بالشعبة الادبية والطالبة شهد ناصر فتحى ( ادارة العمرانية التعليمية ) حاصلة على المركز الاول على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية" شعبة بستة".