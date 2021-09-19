شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور ماجد نجم: تطعيم 12285 من طلاب جامعة حلوان بالمصل المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي وهو متطلب أساسي لتقديم الطلاب لأوراقهم بالكلية في العام الجامعي الجديد 2021 بالإضافة إلى تبني الجامعة حملة مكثفة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا في حملة تطعيمات واسعة تشهدها الجامعة، وتوفر لها مقرات مختلفة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب الجدد والقدامي.

وكان الدكتور ماجد نجم، قد أعلن عن توفير مقرات مخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا وذلك للطلاب المستجدين داخل الحرم الجامعي بمقر مبنى ( 3 ) بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعى لتلقي التطعيم وعقد إجراءات الكشف الطبي، وكذلك تخصيص مبني ( 5 ) لتلقي التطعيمات لطلاب السنوات المتكررة، وكذلك مستشفى الطلبة، وفي القطاعات الخارجية في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية.

وبدأ تطعيم الطلاب بالمصل المضاد لفيروس كورونا منذ يوم 5 سبتمبر 2821 وتستمر حملة التطعيم حتى الآن حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على المصل حتى الآن 12285 طالبا وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لعدد 348 طالبا مستجدا تم تطعيم 260 منهم والباقي اقل من 18 عاما او من الحاصلين على المصل سابقا او ممن لديهم موانع للتطعيم.

وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

كما يشارك اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد في أعمال تنظيم الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان.