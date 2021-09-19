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الأوقاف تفتتح 16 مسجدا بعد الإحلال والتجديد والصيانة الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و مسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا ، منها (173) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 23 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 

 

مديرية أوقاف البحيرة 

 

1.  عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور

2.  فوزي حسين – النوبارية

3.  التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير 

4.  عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور

5.  أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت

6.  الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص 

7.  سويف – بسنتواى – مركز  أبو حمص 

 

8.  كفر داود – وادي النطرون

9.  النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر 

10.  النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص 

11.  إسكندر- البستان – مركز الدلنجات

12.  صدناوي  الكبير - السناوي  

13.  حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار                                                                                   

 

مديرية أوقاف سوهاج

 

14.  الحفايظة – العوامر – العسيرات 

15.  أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 

 

مديرية أوقاف البحيرة 

 

16.  الرحمة الكبير – قرية خنيزة – مركز كوم حمادة أول 

 

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الدفعة الخامسة عشرة من صرف الزي الأزهري الثاني للأئمة، وعددهم (3234) إمامًا ، وذلك بمحافظات :  (الشرقية – البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية – أسيوط – سوهاج – الغربية – المنوفية – القليوبية– قنا - القاهرة) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (75835) زيًّا أزهريًّا. 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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