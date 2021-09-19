تأجيل محاكمة 22 متهمًا من اللجان النوعية بحلوان لـ 17 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 17 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

جاء ذلك في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.