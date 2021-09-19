بزعم استثمارها.. ضبط شخص استولى على أموال مواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامها بمنحهما أرباح كبيرة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأخرى) بقيام (أحد الأشخاص) بتلقي مبالغ مالية منهما بزعم استثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامها بمنحهما أرباح كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المشار إليه، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه معهما في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهما، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه كما أضافت التحريات أن المشكو في حقه محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.