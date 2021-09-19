ضبط شخص بحوزته 100 طربة حشيش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية، بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.