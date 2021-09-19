القضاء الإداري يعقد جمعيته العمومية لتوزيع الحركة الداخلية للعام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بمقر المجلس بالدقي، وبحضور رئيس محكمة القضاء الإداري، لتوزيع العمل الداخلي ووضع الحركة الداخلية.

ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، أي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري على مستوى جميع المحافظات المغطاة بدوائر تغطي جميع الاختصاصات.

كما تم تحدد يوم الاثنين لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالمحاكم الإدارية والتأديبية ، ليتم تحديد وتوزيع الاختصاصات الداخلية على الأعضاء، وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.