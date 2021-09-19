استجابة لالتماسات المواطنين.. الداخلية توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي– المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - المنيا– أسيوط- الأقصر).

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالى (مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات لـ (5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.