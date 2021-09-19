محافظ الجيزة: بدء أعمال تغطية مصرف ناهيا وتطوير الطريق الأبيض بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مطلب أهالي كرداسة وبرك الخيام والمناطق المتاخمة لمصرف ناهيا على أعمال التغطية بدءًا من الطريق الدائري وحتى المريوطية من أجل الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب عن دوائر (إمبابة - كرداسة - الوراق - أوسيم - منشأة القناطر)؛ للوقوف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف راشد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الترع والمصارف خاصة المارة بالكتل السكنية وخلق محور مروري يخدم تلك المناطق، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتنفيذ خطة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطنيها.

وأوضح أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون لإقامة محطة معالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال توريد كميات المخلفات الصلبة طبقًا لمتطلبات التشغيل والتي ستكون في حدود 1200 طن/يوم، مما سيساهم في التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها لتحقيق التوازن البيئي وتقليل تلوث الهواء، فضلًا عن مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير طريق المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة من خلال إزالة كافة التعديات الموجودة على جانبي الطرق انطلاقًا من خطة استحداث محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية.

ولفت إلى أن المراكز والمدن شهدت العام المالي الماضي رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والداخلية للنهوض بشبكة الطرق بها، موجهًا مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة الانتهاء من تطوير مواقف السيارات لخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إجراءات حصر الترع الموجودة داخل الكتل السكنية والتي يمكن الاستغناء عنها للعمل بالتنسيق مع وزارة الري على استغلالها كمحاور مرورية لخدمة المواطنين.

ووجه مدير الموارد المائية بالتنسيق مع المراكز والمدن لرفع كافة نواتج أعمال تطهير الترع والمصارف من على جانبي الطرق لما تمثله من مظهر غير حضاري، كما وجه الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الجديدة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه راشد بإنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المواطنين للعمل على حلها.

من جهتهم.. أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور المحافظ والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة.​