خريطة بمناطق السيول.. الأرصاد: الخريف يبدأ الأربعاء القادم.. وهذه أبرز ظواهره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن بداية فصل الخريف.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

ويعتبر فصل الخريف فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات حرارة في الشتاء.

يتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

كما يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.