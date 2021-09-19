"الثروة السمكية" تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تابع الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على المسطح المائي التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية.

وأضاف مصيلحي، في بيان له اليوم الأحد، أن الأراضي التابعة للهيئة بهذه المنطقة تبلغ مساحتها ٢٩٥ فدانًا طبقًا للقرار الجمهوري رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٣.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن الأراضي التي تم الاعتداء عليها تبلغ مساحتها نحو ٤٥ فدانًا، وتقع بقرية المحسمة مركز القصاصين، موضحًا أن المخالفين قد قاموا بأعمال تجفيف وردم وزراعات بالمخالفة للقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣، وأن الهيئة قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وصدر بشأنها عدة قرارات إزالة وتم البدء أمس في تنفيذها .

وشدد مصيلحي على استكمال باقي قرارات الإزالة واسترداد كامل أراضي الهيئة بالتنسيق مع الجهات، وتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة أراضي الدولة.