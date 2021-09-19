شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نقابة عمالية تدخل بياناتها على منظومة القوى العاملة تمهيدا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة القوى العاملة ، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017 .

ونظمت وزارة القوي العاملة لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لــ 17 نقابة عامة وهم : العلوم الصحية ، والكيماويات، الإسعاف ، والإتصالات، والبنوك، والإنتاج الحربي، والسكة الحديد ، والنقل الجوي ، والسياحة ، والبريد ، والنقل البري ، والمناجم والمحاجر ، والبترول ، والغزل والنسيج ، والعاملين بهيئة النقل العام ، والنيابات والمحاكم ، وذلك لتسليمها USER NAME ،والباسورد الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل، لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك .

ومن المقرر عقد لقاء آخر للجان النقابية المنضمة للنقابات العامة المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال بياناتها على المنظومة استعداداً لإجراء الانتخابات العام المقبل .