أخبار مصر

17 نقابة عمالية تدخل بياناتها على منظومة القوى العاملة تمهيدا للانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نقابة عمالية تدخل بياناتها على منظومة القوى العاملة تمهيدا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة القوى العاملة ، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017  .

 

ونظمت وزارة القوي العاملة لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لــ 17 نقابة عامة  وهم : العلوم الصحية ، والكيماويات، الإسعاف ، والإتصالات، والبنوك، والإنتاج الحربي، والسكة الحديد ، والنقل الجوي ، والسياحة ، والبريد ، والنقل البري ، والمناجم والمحاجر ، والبترول ، والغزل والنسيج ، والعاملين بهيئة النقل العام ، والنيابات والمحاكم ، وذلك لتسليمها  USER NAME ،والباسورد الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل،  لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك .

 

ومن المقرر عقد لقاء آخر للجان النقابية المنضمة للنقابات العامة المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال بياناتها على المنظومة استعداداً لإجراء الانتخابات العام المقبل  .

 

 

IMG_2132
 

IMG_2117
 

IMG_2121
 

IMG_2125
 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا