شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.