شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن بدء تغطية مصرف ناهيا من الدائرى إلى المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف الي إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتي يأتي علي رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور إلي جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتنفيذ خطة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية بديله لقاطنيها.

وأعلن محافظ الجيزة البدء فى تغطية مصرف ناهيا من الدائرى إلى المريوطية بناء على مطلب أهالى كرداسة وبرك الخيام والمناطق المتاخمة للمصرف، لما لذلك المشروع من أهمية حيوية في الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين في إطار خطة الدولة بالعمل علي تطوير الترع والمصارف، خاصة المارة بالكتل السكنية وخلق محور مرورى يخدم تلك المناطق.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية لإقامة محطة معالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وذلك من خلال توريد كميات المخلفات الصلبة طبقا لمتطلبات التشغيل والتى ستكون في حدود 1200 طن/ يوم مما سيساهم في التخلض الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها لتحقيق التوازن البيئي وتقليل تلوث الهواء إلي جانب مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر إمبابة وكرداسة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر، وذلك للوقوف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير طريق المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة من خلال إزالة كافة التعديات الموجودة علي جانبي الطرق انطلاقا من خطة استحداث محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية، لافتآ بأن المراكز والمدن شهدت العام المالي الماضي رصف وتطوير عد من الطرق الرئسية والداخلية للنهوض بشبكة الطرق بها، موجهآ مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة الانتهاء من تطوير مواقف السيارات لخدمة المواطنين.

كما كلف محافظ الجيزة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من إجراءات حصر الترع الموجودة داخل الكتل السكنية والتي يمكن الاستغناء عنها للعمل بالتنسيق مع وزارة الري على استغلالها كمحاور مرورية لخدمة المواطنين.

موجها مدير الموارد المائية بالتنسيق مع المراكز والمدن لرفع كافة نواتج أعمال تطهير الترع والمصارف من علي جانبي الطرق لما تمثله من مظهر غير حضاري.

كما أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الجديدة وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلي إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل علي تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المواطنين للعمل علي حلها .

وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة .

شهد اللقاء حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.