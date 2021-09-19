شكرا لقرائتكم خبر عن القطارات الجديدة الواردة للخط الثالث للمترو وما وصل منها × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن القطارات الجديدة المتعاقد عليها مع شركة هيونداى روتيم الكورية لصالح الخط الثالث للمترو، والمتضمنة عدد 32 قطارا بتكلفة 6.4 مليار جنيه، حيث نعرض مواصفاتها وما وصلها منها حتى الآن وما تمثله للخط الثالث خلال التقرير التالى:

1ـ وصل منها حتى الآن 12 قطارا مكيفا جديداً.

2ـ يشمل كل قطار على عدد 8 عربات .

3ـ مخطط توريد عدد 22 قطارا من الشركة الكورية مباشرة بمعدل قطار واحد شهرياً .

4ـ مخطط تجميع عدد 10 قطارات محلياً بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في إطار تعظيم دور التصنيع المحلى ونقل الخبرات من الشركات العالمية.

5ـ تم توريد مكونات عدد 3 قطارات وجارى تجميعهم سيماف.

6ـ متوقع وصول أخر قطار من الصفقة فى يوليو 2023 تزامنا مع افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ).

6ـ سيصل زمن التقاطر مع وصول جميع القطارات الكورية إلى 1.5 دقيقة.

7ـ تتميز القطارات الجديدة بوجود ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

8ـ تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

9ـ يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

10ـ يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

11ـ تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.

12ـ تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.