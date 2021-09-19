قرض الـ 200 مليون دولار.. ننشر خطوات تفعيل مشروع خفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة البيئة بروتوكول تفعيل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى وتشمل 3 محافظات وهم: القاهرة، الجيرة، والقليوبية.

ويأتي هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء في المحافظات الثلاث وخفض نسب التلوث والانبعاثات بما يصل إلى النصف تقريبا.

وبين مصدر بالوزارة، الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا المشروع والتي يأتي في مقدمتها إنشاء لجنة تسيير للمشروع لمتابعة وتوجيه الأعمال، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وبحسب المصدر، لمصراوي، تضم اللجنة في عضويتها عدد من الوزراء منهم التنمية المحلية والنقل والصحة والتخطيط والتعاون الدولي إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية ورئيس هيئة النقل العام.

وتختص اللجنة بالموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ومتابعة تقدم سير الأعمال التنفيذية لتحقيق المستهدف من المشروع خاصة أنه يتضمن مراجعة دورية مستمرة من جانب البنك الدولي.

وأشار المصدر، إلى أن التنفيذ يتضمن إنشاء وحدات لتنسيق المشروع تكون الرئيسية لها في وزارة البيئة حيث اعتبرها البنك الدولي الجهة المنوطة بالمسؤولية التنفيذية للمشروع.

كما يتضمن تنفيذ المشروع إعداد تقارير المتابعة وتنسيق أنشطة الرصد والتقييم مع الجهات المنفذة الأخرى وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، فضلا عن إنشاء وحدة تشاور للتنسيق الفني وتحقيق التكامل بين المكونات المختلفة للمشروع.

ويتكون المشروع من 5 مكونات رئيسية على النحو التالي:

1- تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء.

2- دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى.

3- خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام.

4- تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.

5- إدارة المشروعات والرصد والتقييم.