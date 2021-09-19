ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة، نشاط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط (2 من المتهمين "لأحدهما ملعومات جنائية) وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الآيس – كميةمن مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة –سلاح أبيض)

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بمشاركة المتهمان الهاربان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.