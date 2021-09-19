أمن الدقهلية يكشف تفاصيل مقتل سائق بطلق ناري في شربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش بالجسم، واتهام شقيق المجني عليه (لأحد الأشخاص، مقيم بذات القرية بدائرة المركز) لقيامه بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.