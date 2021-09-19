سقوط عصابة الشرطة المُزيفة.. استولت على أموال مواطن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة".

تبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته في الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر إدعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران محددان "لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وبحوزتهم (مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم، بإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.