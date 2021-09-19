مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة.. الداخلية تُطلق المرحلة 19 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"؛ للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات على مستوى الجمهورية، الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ( moi.gov.eg، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.