ضبط شخص بحوزته 50 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن مطروح نشاط ( أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (50 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 12,5 كيلو جرام"- مبلغ مالي– هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.