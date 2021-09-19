ضبط مسئول مصنع لحوم بالقاهرة بحوزته مواد غذائية مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)؛ لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (1,250 طن لحوم مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها").

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.