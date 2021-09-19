ضبط مسئولان عن مخبز استوليا على أموال دعم الخبز في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئولان بأحد المخابز - "أحدهما له معلومات جنائية" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون)؛ لقيامهما بالاستيلاء على أموال الدعم المخصص ربطاً على البطاقات التموينية من خلال تجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات بيع وهمية "دون التصنيع الفعلي" باستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخبز والتربح منها وبحوزتهما (2ماكينة صرف خبز).

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.