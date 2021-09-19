الداخلية تُنهي النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرتي مركزي شرطة "ديرمواس، مغاغة" وذلك تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

وقد لاقى ذلك استحساناً وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.