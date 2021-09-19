شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 43 جنوب البلاد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة .

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الجمعة المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 20 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة