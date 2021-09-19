شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 3500 مشروع صغير ومتوسط نفذها "مشروعك" منذ يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2021/2022 فى يوليو الماضى و حتى الآن فى تنفيذ 3500 مشروع، بقروض 746 مليون جنيه ، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالى 42 ألف فرصة عمل، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض21 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثرمليون 1.5 فرصة عمل .

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 21 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع ثم الدقهلية والشرقية بعدد 15 ألف مشروع لكل منهما ثم محافظة بنى سويف بعدد 14 ألف مشروع ثم محافظة أسيوط 13 ألف مشروع.

وأوضح " شعراوى " أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطنى القري المستهدفة ، إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية ، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، و تطوير الأسواق القروية .

ولفت اللواء محمود شعراوى، إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغرمن تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

وأضاف اللواء شعراوى، أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات، ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض ، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات، لافتاً إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.