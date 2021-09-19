شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن اعتمادها كأول مركز تدريب دولى من الجمعية الأمريكية للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية الأمريكية للقلب جامعة عين شمس، مركزاً للتدريب الدولي في الجامعات المصرية، صرحت بذلك الدكتورة ريم الكباريتي أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية.

وأكدت أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تعد الجامعة المصرية الأولى والوحيدة التي يتم اعتمادها من جمعية القلب الأمريكية، نظراً لما تتمتع به كلية الطب بجامعة عين شمس من كفاءات وخبرات ومعامل بمعايير عالمية.

ومن المقرر أن يبدأ المركز أولى دوراته التدريبية يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من سبتمبر الجاري تحت عنوان " دعم الحياة الأساسي

Basic Life Support، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمركز المحاكاة المركزي بكلية الطب جامعة عين شمس .

ياتى ذلك تحت إشراف الدكتورة ريم الكباريتي مدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأميريكية والدكتورة إيمان يحيى مدير مركز المحاكاة بكلية الطب والدكتور شريف السجيني منسق مركز التدريب الدولي لجمعية القلب الأميريكية.